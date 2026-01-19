Connect with us

Hanno Detto

Zaccagni nel pre partita: «Ci siamo preparati bene! Ratkov ha potenziale e Taylor grande qualità»

Mattia Zaccagni, attaccante della Lazio, ha parlato nel pre partita del match della 21a giornata contro il Como di Cesc Fabregas

Mattia Zaccagni, attacante della Lazio, ha parlato nel pre partita del match valido per la 21a giornata di Serie A 2025-2026 contro il Como. Le sue parole rilasciato per DAZN:

«Vogliamo dar continuità a Vorna, ci siamo preparati per sfidare una squadra molto forte. I nuovi? Sono due bravi ragazzi, si stanno integrando, inizieranno a capire cosa gli dice il mister. Taylor ha grande qualità, Ratkov è un giocatore con potenzialità».

