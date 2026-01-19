Zaccagni nel pre partita: «Ci siamo preparati bene! Ratkov ha potenziale e Taylor grande qualità»

Mattia Zaccagni, attaccante della Lazio, ha parlato nel pre partita del match della 21a giornata contro il Como di Cesc Fabregas

«Vogliamo dar continuità a Vorna, ci siamo preparati per sfidare una squadra molto forte. I nuovi? Sono due bravi ragazzi, si stanno integrando, inizieranno a capire cosa gli dice il mister. Taylor ha grande qualità, Ratkov è un giocatore con potenzialità».

