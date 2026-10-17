Effetto Gattuso su Zaccagni: la cura del tecnico rigenera il capitano della Lazio per la sfida alla Juve – Lazio News 24

La cura Gattuso ha rivitalizzato parecchi giocatori tra cui Mattia Zaccagni! Il capitano biancoceleste si candida per essere decisivo contro la Juventus

Dalla forma di Mattia Zaccagni dipendono i destini della Lazio. È un legame a doppio filo quello che unisce il capitano biancoceleste al rendimento della formazione guidata in panchina da Gennaro Gattuso. La prima telefonata fatta dal nuovo allenatore al suo insediamento è stata proprio per l’esterno d’attacco: un colloquio motivazionale immediato per riaccendere la stella più luminosa dell’organico e riportare la squadra a volare alto. La risposta del numero 10 è stata immediata, ritrovando fiducia, accelerazioni e quel dribbling ubriacante che nell’ultimo anno era stato imbrigliato da troppi guai fisici.

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Numeri da record per Mattia Zaccagni nella Lazio: primati assoluti in avvio di stagione

Come riferisce Il Corriere dello Sport, i dati statistici raccolti nelle prime sei giornate testimoniano una rinascita totale. Zaccagni è il leader incontestato di quasi tutte le graduatorie interne della squadra: vanta il maggior numero di tiri totali (18), più conclusioni nello specchio (8), più occasioni create per i compagni (9), più dribbling tentati (16) e il maggior numero di palloni toccati in area di rigore avversaria (21). Numeri eccezionali che lo rendono contemporaneamente rifinitore e stoccatore, il vero motore della manovra offensiva capitolina.

Il fattore Gattuso per Mattia Zaccagni nella Lazio: la rinascita dopo l’infortunio

Il capolavoro gestionale di Gennaro Gattuso sta nell’aver restituito convinzione a un giocatore apparso a lungo indebolito sul piano psicofisico. Dalle chiamate estive fino al lavoro tattico quotidiano, il mister calabrese ha saputo toccare le corde giuste con il suo capitano. Nelle ultime quattro uscite ufficiali, l’esterno offensivo ha risposto firmando due assist decisivi, trasformando il rigore vittoria contro il Venezia e partecipando attivamente alla manovra del tris calato contro il Monza da Andrea Pinamonti su rifinitura di Adrià Pedraza.

Traguardo storico e sfida alla Juve per Mattia Zaccagni nella Lazio: obiettivo Allianz Stadium

Fresco di festeggiamento per le 200 presenze in maglia biancoceleste raggiunto contro i brianzoli, il numero dieci si presenta a Torino con la voglia di lasciare il segno. Contro i bianconeri ha un bilancio di un gol e due assist, tra cui la memorabile rete che nel 2023 regalò il successo per 2-1 (dopo l’assist per Sergej Milinković-Savić). Dal campionato 2019-20 ad oggi, tra gli attaccanti italiani solo Domenico Berardi vanta numeri realizzativi superiori ai suoi 41 gol e 30 assist. All’Allianz Stadium servirà la miglior versione dell’Arciere per regalare un’altra notte da sogno al popolo laziale.