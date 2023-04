Zaccagni non convocato da Mancini, Sarri: «Ho sentito un folle dire questo». Il tecnico si è espresso sulla questione

Maurizio Sarri si è espresso sulla decisione del ct Mancini di non convocare Zaccagni in Nazionale. Ecco cosa ha detto il tecnico nella Conferenza stampa alla viglia di Monza– Lazio:

ZACCAGNI NON IN NAZIONALE – «Abbiamo un ct che fa le convocazioni, io sono molto contento quando riposano i miei. Sono decisioni sue che non mi interessano. Le Nazionali sono una follia, basta vedere i viaggi che ha fatto Vecino per due amichevoli. È rientrato anche troppo bene. È palese che il campionato non è più fattibile, ho sentito un folle che l’ha paragonato all’NBA. C’è grande differenza fare 28 minuti da una partita di calcio dove becchi botte diversa dall’NBA, forse un po’ meno dal basket europeo».

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA DI SARRI