Zaccagni a LSC ha commentato la fine della stagione della Lazio: ecco le parole del capitano biancoceleste dopo la stagione

Il capitano della Lazio Mattia Zaccagni a LSC ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti circa la stagione appena terminata sotto la giuda di Marco Baroni. Ecco le parole dell’ex Verona sulla condotta della propria squadra in questo campionato di Serie A:

STAGIONE – «Abbiamo chiuso in un modo che non volevamo assolutamente, chiediamo scusa ai nostri tifosi che non meritano di certo questo. Cosa è mancato? Gli episodi a favore o no sono alibi che non dobbiamo trovare, dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. Il campionato è finito, ognuno farà le sue valutazioni.»

COMMENTO – «Siamo partiti a inizio stagione molto forte, piano piano con le difficoltà ci siamo sgretolati e abbiamo perso sicurezze anche per inesperienza del gruppo, ma ripeto non dobbiamo trovare alibi e dobbiamo assumerci le nostre difficoltà. Anche partite che abbiamo ripreso all’ultimo è grazie ai tifosi, ci hanno dato solo una mano e siamo mancati noi.»