Zaccagni in dubbio per Genoa-Lazio? Le novità intorno al capitano biancoceleste - Lazio News 24

Lazio in piena emergenza: anche Zaccagni in dubbio per la sfida contro il Genoa

Non c’è pace per la Lazio, che si avvicina alla trasferta contro il Genoa in piena emergenza. Tra infortuni e squalifiche, Maurizio Sarri sta affrontando un momento estremamente complicato per quanto riguarda la gestione della rosa. Come se non bastassero le assenze di Rovella, Belahyane, Guendouzi, Dele-Bashiru, Gigot e Lazzari, ora anche Mattia Zaccagni è in forte dubbio per la partita di Marassi.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il numero 20 biancoceleste potrebbe essere costretto a dare forfait a causa di un problema fisico accusato dopo il derby contro la Roma. Si tratterebbe di un fastidio posturale legato alla sciatalgia, una condizione che, pur non destando particolare preoccupazione medica, potrebbe spingere lo staff tecnico della Lazio a scegliere la strada della prudenza.

In un momento in cui le soluzioni scarseggiano e la lista degli indisponibili si allunga, perdere anche Zaccagni rappresenterebbe un colpo pesantissimo per la Lazio. Il fantasista è infatti uno dei pochi elementi capaci di garantire qualità e imprevedibilità in fase offensiva, caratteristiche che potrebbero risultare decisive in una partita delicata come quella contro il Genoa.

Il problema, però, è proprio la necessità di non rischiare ulteriori stop. Con un calendario fitto di impegni e una rosa ridotta all’osso, Sarri potrebbe decidere di preservare Zaccagni, puntando su alternative meno esperte o adattando altri elementi della squadra al ruolo sulla fascia.

La situazione medica verrà monitorata giorno per giorno, ma la sensazione è che la Lazio, ancora una volta, dovrà fare di necessità virtù. Il Genoa, dal canto suo, è un avversario ostico e ben organizzato, e affrontarlo senza molti dei titolari rappresenta una vera e propria sfida per Sarri e il suo staff.

In attesa della conferma definitiva sulle condizioni di Zaccagni, l’ambiente Lazio resta con il fiato sospeso. La speranza è che almeno uno dei giocatori in dubbio possa recuperare in extremis, altrimenti per la squadra biancoceleste sarà ancora una volta una battaglia tutta in salita.