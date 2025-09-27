 Zaccagni in dubbio per Genoa-Lazio? Le novità intorno al capitano biancoceleste - Lazio News 24
Connect with us

News

Zaccagni in dubbio per Genoa-Lazio? Le novità intorno al capitano biancoceleste

News

Genoa Lazio, dove vederla: orario, canali TV e streaming della partita

News

Lazio, entusiasmo alle stelle: quasi 30mila abbonati per la nuova stagione - FOTO

News

Lazio, emergenza in vista del Genoa? Zaccagni non è al meglio dopo il derby con la Roma

News

Sarri e la rivoluzione tattica: dalla fedeltà al 4-3-3 alle nuove ipotesi per la Lazio

News

Zaccagni in dubbio per Genoa-Lazio? Le novità intorno al capitano biancoceleste

Lazio news 24

Published

3 ore ago

on

By

Zaccagni
Zaccagni

Lazio in piena emergenza: anche Zaccagni in dubbio per la sfida contro il Genoa

Non c’è pace per la Lazio, che si avvicina alla trasferta contro il Genoa in piena emergenza. Tra infortuni e squalifiche, Maurizio Sarri sta affrontando un momento estremamente complicato per quanto riguarda la gestione della rosa. Come se non bastassero le assenze di Rovella, Belahyane, Guendouzi, Dele-Bashiru, Gigot e Lazzari, ora anche Mattia Zaccagni è in forte dubbio per la partita di Marassi.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il numero 20 biancoceleste potrebbe essere costretto a dare forfait a causa di un problema fisico accusato dopo il derby contro la Roma. Si tratterebbe di un fastidio posturale legato alla sciatalgia, una condizione che, pur non destando particolare preoccupazione medica, potrebbe spingere lo staff tecnico della Lazio a scegliere la strada della prudenza.

In un momento in cui le soluzioni scarseggiano e la lista degli indisponibili si allunga, perdere anche Zaccagni rappresenterebbe un colpo pesantissimo per la Lazio. Il fantasista è infatti uno dei pochi elementi capaci di garantire qualità e imprevedibilità in fase offensiva, caratteristiche che potrebbero risultare decisive in una partita delicata come quella contro il Genoa.

Il problema, però, è proprio la necessità di non rischiare ulteriori stop. Con un calendario fitto di impegni e una rosa ridotta all’osso, Sarri potrebbe decidere di preservare Zaccagni, puntando su alternative meno esperte o adattando altri elementi della squadra al ruolo sulla fascia.

La situazione medica verrà monitorata giorno per giorno, ma la sensazione è che la Lazio, ancora una volta, dovrà fare di necessità virtù. Il Genoa, dal canto suo, è un avversario ostico e ben organizzato, e affrontarlo senza molti dei titolari rappresenta una vera e propria sfida per Sarri e il suo staff.

In attesa della conferma definitiva sulle condizioni di Zaccagni, l’ambiente Lazio resta con il fiato sospeso. La speranza è che almeno uno dei giocatori in dubbio possa recuperare in extremis, altrimenti per la squadra biancoceleste sarà ancora una volta una battaglia tutta in salita.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.