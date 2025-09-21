Zaccagni in conferenza: «Non mi attacco all’arbitro. Rosso a Guendouzi? Atteggiamenti che dobbiamo toglierci». Parla il capitano della Lazio

Mattia Zaccagni ha parlato in conferenza al termina della sconfitta della Lazio nel derby con la Roma.

PRESTAZIONE- «Di errori eclatanti ce n’è stato uno, in occasione del gol subito. Ci ha tagliato un po’ le gambe, avevamo la partita in mano. Siamo arretrati parecchio. Nel secondo tempo abbiamo ripreso in mano la partita, abbiamo avuto anche tante opportunità, purtroppo il gol non è arrivato. Siamo molto dispiaciuti».

MOMENTO – «Un confronto c’è già stato, ce ne sarà un altro in settimana. Alcune volte è meglio non parlare a caldo. Tre punti in quattro partite non era senz’altro quello che ci aspettavamo, è il momento di ricompattarci e tornare più forti».

SARRI A FINE PRIMO TEMPO – «Il mister ci ha corretto su cose tecniche, tattiche. Nel secondo tempo abbiamo tenuto bene la partita, c’è mancato solo il gol. Però ripeto: abbiamo mancato di superficialità in qualche occasione, questo non possiamo permettercelo, soprattutto in un derby».

ATTACCO – «Quello che cerchiamo sempre di migliorare in settimana, sia la fase difensiva che offensiva. Oggi secondo me abbiamo avuto una buona gara. Abbiamo avuto occasioni importanti che però non abbiamo sfruttato».

OBIETTIVI – «Questa è una squadra che la qualità ce l’ha. Però viene fuori quando giochiamo come collettivo. Se facciamo errori come quelli di oggi, è difficile riprendere le partite in mano, ribaltarle. Bisogna ricompattassi, riprendere un po’ di umiltà e ripartire».

FINALE – «Quello che è successo a fine partita è tra virgolette normale. C’è stato tante nervosismo, Guendo è stato espulso per l’atteggiamento che ha avuto nei confronti dell’arbitro, questi sono comportamenti che dobbiamo toglierci. Per quanto riguarda la partita col Genova, vediamo in settimana».

ARBITRO – «Non voglio attaccarmi a queste cose. Può essere ma non è quello di cui dobbiamo parlare oggi».