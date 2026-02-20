Zaccagni recuperato? Il capitano potrebbe tornare in campo per il Cagliari: tutti gli aggiornamenti

Zaccagni pronto a tornare sul terreno di gioco con la maglia della Lazio: il Cagliari di Pisacane è nel mirino dell’attaccante biancoceleste

Dopo un lungo periodo di recupero, Mattia Zaccagni è finalmente tornato a disposizione di Maurizio Sarri. Il centrocampista biancoceleste, come riportato dal Corriere dello Sport, che aveva accusato una lesione muscolare al muscolo obliquo dell’addome a gennaio, ha completato il suo percorso di riabilitazione e si è allenato regolarmente con i compagni. Zaccagni, che era fermo dal giorno prima della sfida con il Genoa, ha smaltito il problema fisico e si prepara ora a rientrare nella lista dei convocati per la trasferta contro il Cagliari.

Tuttavia, nonostante il recupero, Sarri sembra orientato a non forzare il rientro dell’ex Verona. Zaccagni, infatti, dovrebbe partire dalla panchina. La decisione è volta a non rischiare il giocatore, visto che la Lazio è focalizzata sulla semifinale di Coppa Italia e vuole tutelare la condizione di Zaccagni in vista di impegni più decisivi come quello previsto contro l’Atalanta.

La sfida con il Cagliari potrebbe comunque rappresentare un’occasione per Zaccagni di dare il suo contributo, anche entrando dalla panchina, come ha già fatto con successo in passato, segnando 3 gol nelle ultime 3 partite contro i rossoblù, tra cui due nella scorsa stagione.