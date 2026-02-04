Durante sul mercato della Lazio: «La squadra è stata ringiovanita, ma sono arrivate tante scommesse, qualche dubbio mi viene»

Durante ha espresso la propria opinione in merito al calciomercato dei biancocelesti e alle scelte seguite per la squadra di Sarri

Sabatino Durante, noto intermediario di calciomercato e grande conoscitore delle dinamiche calcistiche, ha espresso la sua opinione sul mercato invernale della Lazio. Intervenuto per parlare delle operazioni della squadra biancoceleste i microfoni di superscommesse, Durante ha avuto parole dure sul mercato di gennaio, criticando la politica attuata dalla società. Le parole:

MERCATO – «La squadra è stata molto ringiovanita, ma sono arrivate tante scommesse, vedremo. Non è stato fatto certo quello che chiedeva l’allenatore. D’altronde lo scollamento tra società e tecnico è evidente. L’affare Romagnoli credo, poi, che lascerà degli strascichi non indifferenti. Qualche dubbio mi viene sul mercato della Lazio. Diciamo che, per usare una metafora, è andata a caccia di elefanti, con un armamentario per gli uccellini».

Secondo Durante, le scelte di Lotito non hanno pienamente soddisfatto Sarri, lasciando il tecnico con l’amaro in bocca. L’arrivo di giocatori giovani, seppur promettenti, non risponde appieno alle richieste di un allenatore esperto come Sarri, e la situazione di Romagnoli potrebbe creare ulteriori attriti tra la dirigenza e il tecnico.

LEGGI ANCHE: Rinnovo Bašić in sospeso? La situazione aggiornata con le cifre