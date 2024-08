Vitor Roque Lazio, dalla Spagna sono sicuri: vuole SOLO I BIANCOCELESTI! Le ultime

Vitor Roque Lazio, il Barcellona chiede 40 milioni e i biancocelesti propongono la metà, ma hanno l’ok del brasiliano

La trattativa di calciomercato Lazio con il Barcellona per arrivare a Vitor Roque è una di quelle più in salita tra quelle messe in piedi dalla dirigenza biancoceleste. Fabiani per il brasiliano sarebbe anche disposto a sforare il tetto di 10 milioni per la ricerca dell’esterno. La prima offerta ai blaugrana infatti era di 20 milioni per il 50% del cartellino. Il Barcellona però non vuole fare una minusvalenza e chiede almeno 40 milioni, cifre fuori misura per la Lazio.

Come riportato dal portale spagnolo Sport, i biancocelesti hanno un asso nella manica: la volontà del calciatore, che darebbe la priorità ai biancocelesti per il trasferimento. Il favore del brasiliano può giocare un ruolo chiave per il suo trasferimento e per battere una concorrenza agguerrita: sul brasiliano ci sono infatti Real Betis, Valencia e Porto.