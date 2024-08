Vitor Roque Lazio, il classe 2005 APRE a Fabiani! La POSSIBILE formula, il DS prepara l’asso nella manica

Vitor Roque-Lazio, il classe 2005 ha messo la Lazio in cima alle proprie preferenze per la prossima stagione: la strategia del DS

Importante aggiornamento fornito dal Corriere dello Sport sul calciomercato Lazio alla voce possibile colpo in attacco. Nelle ultime ore infatti starebbe risalendo con prepotenza la candidatura di Vitor Roque, esterno classe 2005 in uscita dal Barcellona.

Al momento i catalani lo valutano 40 milioni di euro e hanno detto no all’offerta di 20 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita presentata da Lotito. La novità è che il ragazzo avrebbe però messo la Lazio e la Serie A in cima alla lista delle sue preferenze: Fabiani è pronto a cogliere l’occasione in prestito a fine agosto.