Vieira in conferenza: «Mi aspetto una Lazio rabbiosa dopo il derby. È vero che hanno tanti assenti ma…». Le dichiarazioni del tecnico del Genoa

Vigilia di un posticipo che promette scintille al Ferraris. Il Genoa di Patrick Vieira, rinvigorito dal passaggio del turno in Coppa Italia contro l’Empoli, si prepara ad affrontare la Lazio nel Monday Night di campionato, con l’obiettivo di conquistare la prima, agognata vittoria in Serie A. Il tecnico rossoblù ha presentato la sfida in conferenza stampa, mostrando grande rispetto per l’avversario ma anche una crescente fiducia nel suo gruppo.

L’analisi parte dalla Lazio, una squadra ferita nell’orgoglio dopo la sconfitta nel derby e per questo ancora più pericolosa. «La Lazio ha grandi giocatori, quando perdi un derby poi c’è sempre la voglia di vincere la partita dopo. E’ vero che hanno squalificati e infortunati, ci aspettiamo una grande gara, siamo pronti ad affrontare una squadra determinata a prendere i tre punti». Vieira non si fida delle assenze in casa biancoceleste: «Le tante assenze della Lazio? Io non mi preoccupo di chi non c’è, la Lazio ha un gruppo di giocatori e un allenatore di qualità. Hanno perso il derby e arriveranno qua con questa rabbia e voglia di competere, sarà una partita difficile perché loro sono una squadra di qualità».

Il Genoa, dal canto suo, recupera pezzi importanti ma ne perde uno. «Ostigard si è allenato negli ultimi due giorni, stamattina si è allenato senza problemi. Messias invece non ci sarà per un problema all’adduttore, è un problema leggero ma domani non ci sarà. Cornet è tornato in squadra e farà parte del gruppo domani».

La vittoria in coppa ha dato morale, ma ora serve continuità. «Dopo la partita contro l’Empoli ero soddisfatto perché è stata una partita difficile e questa partita dà fiducia alla squadra, ho visto giocatori sul campo che hanno sempre dimostrato di avere voglia di giocare e questo mi mette in ‘difficoltà’. Il gruppo sta facendo bene, ma è importante continuare così». La vittoria in campionato manca, ma non è un’ossessione. «Quanto pesa? La voglia di vincere c’è sempre, le partite si vincono poi con i dettagli, dobbiamo continuare ad avere fiducia e forzare la fortuna per portarla dalla nostra parte. La vittoria arriverà, se non la prossima gara in quella dopo, ma arriverà. Dobbiamo essere positivi, perché abbiamo sempre giocato alla pari con l’avversario».

Vieira ha poi speso parole importanti per Lorenzo Colombo, ancora a secco di gol ma fondamentale per la squadra. «Quanto lo sta condizionando? Vedo un giocatore ambizioso che si impegna ogni giorno per far bene, abbiamo giocato solo cinque partite. La cosa più importante per lui e per ogni altro giocatore è l’impegno che mettono per la squadra, da questo punto di vista Colombo è stato importantissimo. La società ha sempre fatto vedere di stare vicino ai giocatori che hanno avuto un po’ di difficoltà, l’anno scorso lo abbiamo visto con Miretti e Pinamonti. Nel momento di difficoltà la società è sempre stata vicino, le partite devono essere gestite bene con l’equilibrio giusto e questo equilibrio devo trovarlo io. Vogliamo migliorarci come squadra e per questo dobbiamo continuare a migliorare. Colombo è sulla strada giusta, sono contento della squadra in questo periodo».

Infine, sulla formazione e sulle opzioni a sua disposizione: «Cornet anche a partita in corso? É un giocatore con tantissima esperienza, che in dieci quindici minuti può cambiare la partita. C’è anche Cuenca che merita di giocare e far vedere la sua qualità, Venturino può portare energia quando entra e per me è importante avere queste opzioni in panchina». Il tutto in un Ferraris che si preannuncia caldissimo: «I nostri tifosi sono sempre stati presenti, anche nei momenti difficili, anche per questo abbiamo questa voglia di cercare questa vittoria».