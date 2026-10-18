Vicario nel post partita: «Prova al di sotto delle aspettative! Serata negativa ma non piangiamoci addosso!» – Lazio News 24

Guglielmo Vicario, portiere della Juventus, ha parlato nel post partita del match della 7a giornata contro la Lazio

Guglielmo Vicario, portiere della Juventus, ha parlato nel post partita del match valido per la 7a giornata di Serie A 2026-2027 contro la Lazio. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

RESPONSABILITA’ E ZERO ALIBI – «In questa fase non ha alcun senso cercare colpevoli o scaricare le colpe sui singoli: le responsabilità per questo passo falso devono essere ripartite in maniera equa tra tutte le componenti del gruppo. La prova offerta oggi è stata indiscutibilmente al di sotto degli standard minimi e rifugiarsi nelle giustificazioni di comodo non appartiene alla mia mentalità né a quella del club. Non è un comportamento degno della Juventus. Gli impegni fitti in calendario ci accompagneranno per l’intera annata, motivo per cui occorre individuare rapidamente la continuità ideale per rendere al massimo livello, proprio come esige la storia gloriosa di questa società e di questa maglia. Si è trattato di un passaggio vuoto estremamente pesante: continuando a esprimere questo tipo di prestazione collettiva non possiamo aspirare a nessun traguardo. Ci prendiamo il massimo carico di responsabilità mettendoci la faccia, senza accampare scuse per mascherare il verdetto del campo».

Sintonia tattica, gestione emotiva ed emergenza calendario

«È indispensabile maturare una profonda consapevolezza sulle criticità da correggere, garantendo al contempo la massima adesione alle direttive tattiche e mentali impartite dal tecnico. Sul piano individuale non tutti i calciatori affrontano le pressioni e gli aspetti emotivi allo stesso modo; per questa ragione è necessario valutare singolarmente l’approccio più efficace per gestire ogni dinamica interna. Margini di tempo per fare calcoli non ce ne sono, visto che già giovedì saremo di nuovo impegnati sul terreno di gioco per la prossima sfida. Non possiamo permetterci di piangerci addosso».

Ultimissime Lazio LIVE: Lotito cerca nuovi sponsor, la conferenza stampa di Gattuso