Verso Como Lazio, Strefezza lascia la Serie A: niente esordio contro i biancocelesti, giocherà con l’Olympiacos, tutti i dettagli

Gabriel Strefezza, esterno offensivo brasiliano classe 1997, si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Dopo aver lasciato il segno in Serie A e Serie B con le maglie di SPAL, Lecce e Como, il talentuoso giocatore è prossimo al trasferimento in Grecia, dove ad attenderlo c’è l’Olympiacos. Secondo fonti vicine al club, Strefezza si recherà domani a Londra per sostenere le visite mediche, preludio alla firma ufficiale. Subito dopo, raggiungerà il ritiro della squadra biancorossa nei Paesi Bassi.

Caratteristiche tecniche e ruolo

Dotato di grande rapidità, dribbling fulminante e intelligenza tattica, Strefezza ha dimostrato una notevole duttilità ricoprendo sia il ruolo di ala destra che quello di trequartista. In Italia si è distinto non solo per le sue capacità offensive, ma anche per il contributo generoso in fase di ripiegamento.

Dettagli della trattativa

La cessione rappresenta un’importante operazione per il Como, che incasserà circa 8 milioni di euro tra parte fissa e bonus legati agli obiettivi. Un tesoretto prezioso per rafforzare la rosa guidata da Cesc Fàbregas, ex leggenda di Barcellona e nazionale spagnola, oggi protagonista in panchina.

Contratto e prospettive

Strefezza firmerà un contratto quadriennale con l’Olympiacos, con un ingaggio netto di circa 1,3 milioni di euro a stagione più bonus. Il club greco punta su di lui per dare nuova linfa al reparto offensivo in vista della stagione alle porte e delle competizioni europee.

Una mossa internazionale dal sapore estivo

Il trasferimento del brasiliano aggiunge pepe al calciomercato estivo, portando uno dei talenti più brillanti del calcio italiano in una nuova realtà competitiva e ambiziosa. Niente esordio con la Lazio quindi per l’ex giocatore del Como.