Verona, Juric: «La Lazio è matura, la loro forza è la squadra»

Le parole del tecnico del Verona Ivan Juric in conferenza

Ivan Juric, allenatore del Verona, ha parlato della Lazio, prossima avversaria nella sfida in programma domani sera allo Stadio Olimpico.

«Come allenatore a volte sei criticato un po’ troppo, adesso forse ci sono troppi elogi. Difesa? Magnani è recuperato, Lovato anche, Di Marco giocherà in difesa o da quinto. Lo scorso anno a Roma fu una grande partita perché loro stavano veramente bene, erano in fiducia e in lotta per lo Scudetto. La Lazio? Faccio i complimenti alla Lazio per il passaggio del turno. Chi le toglierei? Non so chi toglierei: ci sono Alberto, Immobile, Milinkovic, Lazzari, Correa…sono top player, giocano insieme da anni. Li vedo maturi, sanno gestire le partite e sanno come colpire. Vanno d’accordo, penso che la loro forza sia la squadra. Kalinic non credo ci sarà, oggi ha fatto allenamento Gunter, che è di nuovo disponibile. Vieira deve pazientare un po’, spero di averlo dopo la sosta».