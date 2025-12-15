Veron trionfa con l’Estudiantes: il Racing Avellaneda battuta in finale. Una grande soddisfazione per l’ex Lazio

News
È una notte destinata a restare nella storia del calcio argentino e, soprattutto, nella leggenda dell’Estudiantes. La squadra di La Plata ha conquistato la Liga Profesional al termine di una finale emozionante contro il Racing Avellaneda, chiusa ai calci di rigore dopo una battaglia lunga e intensa. Un successo che porta una firma simbolica e fortissima: quella di Veron, oggi presidente del club, artefice di un progetto che ha riportato il titolo a casa dopo quindici anni di attesa.
La finale è stata lo specchio di una stagione lunghissima e spesso caotica, vissuta tra polemiche, rinvii e momenti di grande tensione. Sul campo, però, l’equilibrio ha regnato sovrano. Dopo i tempi regolamentari e i supplementari, il punteggio si è fermato sull’1-1, rendendo inevitabile l’epilogo dal dischetto. A tenere in vita l’Estudiantes ci ha pensato Carrillo, autore del gol del pareggio nel finale dei tempi regolamentari, quando la sconfitta sembrava ormai inevitabile.
Dal dischetto, però, è emerso un altro protagonista assoluto della serata: Fernando Muslera. L’ex portiere della Lazio ha vissuto una finale da eroe, risultando decisivo sia durante la gara sia nella serie dei rigori, conclusa sul 5-4 per l’Estudiantes. Le sue parate hanno spezzato l’equilibrio e consegnato il titolo ai biancorossi, facendo esplodere di gioia i tifosi accorsi in massa.
Ma al di là del campo, questo successo rappresenta soprattutto il trionfo di Veron. L’ex centrocampista, simbolo del club anche da calciatore, ha vissuto la finale in mezzo alla sua gente, senza filtri e senza barriere, come uno dei tanti tifosi. Un’immagine potente, che racconta il legame viscerale tra Veron e l’Estudiantes. Da presidente, ha saputo guidare il club attraverso una stagione complessa, tra difficoltà sportive e pressioni ambientali, senza mai perdere la rotta.
La vittoria assume anche il sapore di una rivincita personale. Dall’altra parte c’era il Racing Avellaneda guidato da Diego Milito, altro ex campione e oggi presidente del club rivale. Il confronto tra due simboli del calcio argentino ha acceso ulteriormente una finale già carica di significati, e questa volta è stato Veron ad avere la meglio.
Il titolo riportato a La Plata dopo quindici anni non è solo un trofeo in bacheca, ma la conferma di un progetto ambizioso e identitario. Per l’Estudiantes e per Veron, questa vittoria rappresenta la dimostrazione che passione, competenza e appartenenza possono ancora fare la differenza, trasformando una stagione difficile in una notte semplicemente epica.
