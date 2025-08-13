Vagnati sicuro: «Il mio miglior affare? Quella cessione fatta a Lotito». Le dichiarazioni del direttore sportivo del Torino sull’operazione con la Lazio

Nel mondo del calciomercato, fatto di trattative complesse e cifre esorbitanti, ci sono operazioni che restano nella storia di un direttore sportivo, definendone la carriera. È il caso di Gabriele Vagnati, attuale responsabile dell’area tecnica del Torino, che in una lunga intervista concessa ai taccuini de La Gazzetta dello Sport ha svelato quale considera il suo capolavoro professionale.

Ripensando ai tanti colpi messi a segno, Vagnati non ha avuto dubbi nell’identificare l’affare che gli ha dato le maggiori soddisfazioni, un’intuizione che incarna l’essenza stessa dello scouting: la scoperta e la valorizzazione di Manuel Lazzari. Un’operazione magistrale, conclusa ai tempi della sua vincente esperienza alla SPAL.

Interrogato su quale fosse stato il suo miglior affare, il dirigente ha risposto con orgoglio, ripercorrendo le tappe di un’operazione da manuale del calcio.

«Il mio miglior affare? Il migliore è stato Lazzari, preso a zero, in svincolo, dal Porto Tolle in D, e poi venduto alla Lazio per 15 milioni».

Queste poche parole racchiudono una storia di straordinaria lungimiranza. Vagnati prelevò un giovanissimo Lazzari, allora un esterno che correva sui campi della Serie D, e lo portò a Ferrara a costo zero. Sotto la sua direzione sportiva, Lazzari è cresciuto in modo esponenziale, diventando il simbolo della cavalcata della SPAL, che dalla Lega Pro ha scalato le gerarchie del calcio italiano fino a raggiungere e a consolidarsi in Serie A. Dopo essersi affermato come uno dei migliori esterni del campionato, è stato ceduto alla Lazio per la cifra di 15 milioni di euro, realizzando una plusvalenza totale. Un colpo da maestro che Vagnati ricorda ancora oggi come il fiore all’occhiello della sua carriera.