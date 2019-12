Per l’anniversario della morte di Luigi Pirandello, abbiamo pensato di omaggiarlo mettendo a confronto la sua pietra miliare con questa Lazio

Non sappiamo se, sentendo il paragone, Pirandello potrebbe essere felice dato il bel momento che sta vivendo la Lazio, o potrebbe rivoltarsi nella tomba dato che un pezzo pregiato della letteratura italiana sia stata accostato ad un gioco popolare come il calcio. Una cosa è certa: la squadra di Inzaghi, al momento, rispecchia a pieno il componimento. Quando vuole la Lazio ha una sola faccia: pulita, decisa e compatta. E’ capace di molte cose essendo una vera squadra. A necessità ne ha centomila, date le sue mille e più sfaccettature che la rendono unica ed imprevedibile. I biancocelesti però possono anche non avere volto, le poche volte che sono spenti e svogliati (vedi la parentesi Europa League e lo scivolone con la Spal ad inizio campionato). Tutto questo e molto altro è la Lazio e noi l’amiamo per come è. Grazie a Luigi Pirandello per averci regalato questo meraviglioso insegnamento tramite le sue strabilianti opere.

