Undici anni fa l’approdo di Biava e Dias in biancoceleste, il ricordo social della Lazio – FOTO

Il post della società in onore della coppia Biava-Dias, approdata in biancoceleste nel 2010

Sono passati undici anni da quel 1 febbraio 2010, quando la Lazio piazzò il doppio colpo in difesa sul gong. Dal Genoa arrivò Giuseppe Biava, dal San Paolo Andrè Dias, due difensori che negli anni a seguire avrebbero regalato non poche soddisfazioni ai tifosi biancocelesti, su tutte il trionfo in Coppa Italia contro la Roma nel 2013. La Lazio ha voluto ricordare i due calciatori con un post Twitter, a undici anni esatti dal loro acquisto.