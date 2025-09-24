Ultras Roma, oltre 100 in stato di arresto. Tifosi Nizza hanno urlato: «A Roma solo la Lazio». Avvicinamento ad alta tensione al match di stasera

Una città blindata, una tensione altissima. La vigilia di Nizza-Roma, primo match del girone di Europa League, è stata segnata da una notte di guerriglia urbana che ha portato a un bilancio pesantissimo: 102 tifosi giallorossi sono stati arrestati a seguito di violenti scontri con gli ultras locali.

Il contatto tra le due tifoserie è avvenuto intorno alle 22:30 nel cuore della città francese, tra Place Masséna e Corso Saleya. A innescare la scintilla, secondo le ricostruzioni, sarebbe stato un coro provocatorio degli ultras del Nizza: “A Roma solo la Lazio“. Una frase che affonda le radici nel gemellaggio che lega i francesi ai tifosi dell’Inter e, di conseguenza, all’amicizia con la curva laziale. Da lì, è scoppiata la violenza, con le forze dell’ordine (oltre 200 gli agenti schierati) costrette a intervenire per disperdere i gruppi. Durante i fermi, sono state sequestrate mazze di ferro e bastoni.

Oggi, giorno della partita, la tensione resta palpabile. La polizia presidia fin dalle prime ore del mattino i punti di ritrovo dei tifosi, con il timore che ai 1700 sostenitori romanisti muniti di biglietto possano aggiungersene molti altri senza. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

In questo clima di guerriglia, la squadra di Gasperini è stata isolata in una bolla di sicurezza. Due camionette della polizia stazionano da ieri sera sotto l’hotel che ospita i giallorossi, garantendo una nottata tranquilla ai giocatori. Questa sera, il pullman della squadra lascerà l’albergo per dirigersi verso l’Allianz Riviera sotto una scorta imponente, l’ultimo atto di una trasferta europea segnata più dalla cronaca nera che dal calcio giocato.