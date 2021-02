Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata – VIDEO

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 14.00 – Conferenza stampa El Shaarawy: «Mi serve un po’ di tempo per essere al top» – Il Faraone si è presentato nuovamente alla Roma in conferenza stampa: «Sono stato fermo dopo la Nazionale, ho fatto il massimo per arrivare a una buona condizione. Mi serve ancora tempo per essere al top, ma ho già stilato un programma con i preparatori che aggiorniamo di giorno in giorno. C’è tanta voglia di ricominciare con la Roma». Le parole

Ore 13.05 – Giudice Sportivo, gli squalificati per la 21esima giornata – Sono stati resi noti gli squalificati per la prossima giornata di campionato. Mano pesante su Milenkovic, squalificato per due turni dopo il rosso in Torino-Fiorentina. Tutti i calciatori fermati

Ore 12.45 – Genoa, Destro: «Ballardini ci ha dato compattezza e voglia di sacrificarci»- Mattia Destro, ai canali ufficiali del Grifone, ha parlato della stagione che sta vivendo il Genoa e della sua recente ritrovata vena realizzativa: «Non ho un gol preciso tra i miei preferiti, né in questa stagione né nelle altre passate. Ogni gol mi dà sensazioni ed emozioni diverse e uniche. Il matrimonio è stata una delle cose più importanti della mia vita. Forse la più importante. Mio figlio Leone il mio gol più bello. Mi capita di pensare a lui, prima e dopo le gare. Sempre». L’intervista

Ore 12.15 – Napoli, De Laurentiis pensa a Benitez come direttore tecnico – Secondo Tuttosport, il presidente del Napoli starebbe pensando a Rafa Benitez come direttore tecnico con un allenatore giovane in panchina. La notizia

Ore 11.38 – Roma, Dzeko torna in gruppo – La Roma ritrova Edin Dzeko, tornato ad allenarsi in gruppo per la prima volta dal litigio con il tecnico Paulo Fonseca. La situazione

Ore 11.03 – Cagliari, rinnovo vicino per Joao Pedro – Secondo quanto riferito da TuttoMercatoWeb, Joao Pedro è molto vicino all’accordo per il rinnovo di contatto con il Cagliari. Gli ultimi dettagli sono ancora da limare ma l’attaccante brasiliano dovrebbe siglare un nuovo accordo sino al 2024.

Ore 10.51 – Roma, rinnovo Mkhitaryan – Il rinnovo di contratto di Henrikh Mkhitaryan è un tema caldo per la Roma. L’opzione in favore del club è già scattata, ora tocca al giocatore

Ore 10.05 – Ufficiale, Rugani al Cagliari – Questa mattina il Cagliari ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Daniele Rugani. Confermata la formula dell’affare, ovvero un prestito secco sino al termine della stagione con il giocatore che è rientrato dal precedente prestito al Rennes.

Ore 9.41 – Roma, Dzeko incontra Paulo Fonseca – Edin Dzeko è pronto al faccia a faccia con il tecnico Paulo Fonseca dopo la mancata cessione all’Inter. Ecco le sue richieste.

Ore 9.14 – Cessione Inter – L’Inter potrebbe ricevere un’offerta da un secondo fondo d’investimento oltre a quella in arrivo da BC Partners dopo la due diligence. La situazione.

Ore 8.44 – Ibra vs Lukaku – Nuovi sviluppi in merito alla lite Ibrahimovic-Lukaku: i due giocatori saranno ascoltati in Procura dalla FIGC. La situazione

Ore 8.11 – Lazio, oggi il rinnovo di Inzaghi – Secondo quanto riferito da Il Messaggero già oggi potrebbe esserci l’annuncio del rinnovo di contratto di Simone Inzaghi con la Lazio. L’accordo è un biennale da 2,4 milioni netti a stagione più altri 500mila euro di bonus.

Ore 08.02 – Napoli, Gattuso: addio a fine stagione – Rafa Benitez potrebbe prendere il posto di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli. Uno scenario che diventa ogni giorno più concreto.