Udinese Lazio, come acquistare i biglietti per il match del 27 dicembre: ecco tutte le indicazioni
Udinese Lazio, sono state rese note le modalità di acquisto per il match del 27 dicembre. Un match che il club biancoceleste non può sbagliare
L’Udinese tramite il proprio sito ha ufficializzato come acquistare i biglietti per il match di sabato 27 dicembre. I tifosi della Lazio pronti ad ‘invadere’ la città friulana.
“L’Udinese Calcio informa i tifosi biancocelesti che dalle ore 16:00 di oggi mercoledi 17 dicembre, saranno messi in vendita i biglietti per la gara di Serie A Enilive Udinese-Lazio di sabato 27 dicembre delle ore 18:00, presso il Bluenergy Stadium di Udine.
Modalità e informazioni per vendita:
Capienza del Settore Ospiti 1.330 posti; in caso di sold out del settore, sarà possibile comprare i biglietti della Curva Sud P1 e P2.
Prezzo del biglietto:
Intero 35 € più prevendita.
Canale di vendita:
Online e presso le agenzie Ticketone;
Chiusura delle vendite alle ore 19:00 di venerdi 26 dicembre.
