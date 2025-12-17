 Udinese Lazio, come acquistare i biglietti per il match del 27 dicembre: ecco tutte le indicazioni
Connect with us

News

Udinese Lazio, come acquistare i biglietti per il match del 27 dicembre: ecco tutte le indicazioni

Published

2 ore ago

on

By

Tifosi Lazio
Tifosi Lazio

Udinese Lazio, sono state rese note le modalità di acquisto per il match del 27 dicembre. Un match che il club biancoceleste non può sbagliare

L’Udinese tramite il proprio sito ha ufficializzato come acquistare i biglietti per il match di sabato 27 dicembre. I tifosi della Lazio pronti ad ‘invadere’ la città friulana.

“L’Udinese Calcio informa i tifosi biancocelesti che dalle ore 16:00 di oggi mercoledi 17 dicembre, saranno messi in vendita i biglietti per la gara di Serie A Enilive Udinese-Lazio di sabato 27 dicembre delle ore 18:00, presso il Bluenergy Stadium di Udine.

LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Modalità e informazioni per vendita:

Capienza del Settore Ospiti 1.330 posti; in caso di sold out del settore, sarà possibile comprare i biglietti della Curva Sud P1 e P2.

Prezzo del biglietto:

Intero 35 € più prevendita.

Canale di vendita:

Online e presso le agenzie Ticketone;

Chiusura delle vendite alle ore 19:00 di venerdi 26 dicembre.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.