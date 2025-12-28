Hanno Detto
Udinese Lazio, Cucchi difende i biancocelesti: «Fa malissimo incassare il pari all’ultimo secondo.Prestazione da applausi nonostante la beffa finale»
Udinese Lazio, Cucchi difende i biancocelesti: le parole del giornalista dopo il pareggio della 17a giornata di Serie A di questa sera
La Lazio, a un passo da una vittoria che avrebbe significato avvicinarsi concretamente alla zona Europa, si vede sfilare i tre punti proprio all’ultimo secondo. Al gol firmato da Matías Vecino, centrocampista uruguaiano decisivo nel finale, ha risposto Davis, attaccante dell’Udinese, con una rete che ha immediatamente acceso polemiche e discussioni, soprattutto per la dinamica dell’azione. Un pareggio che lascia amaro in bocca ai biancocelesti, penalizzati da un episodio nei secondi conclusivi della gara.
Al triplice fischio, però, non sono mancate analisi più distaccate e lucide. Tra queste spicca quella di Riccardo Cucchi, storico giornalista sportivo, che ha affidato ai social il proprio pensiero sulla prestazione dei capitolini. Un commento che va oltre il risultato e si concentra sull’andamento complessivo del match e sul contesto in cui la squadra si è trovata ad affrontarlo.
IL COMMENTO DI CUCCHI – «Fa malissimo incassare il gol del pari all’ultimo secondo. Ma è anche vero che il vantaggio di Vecino era scaturito da una deviazione fortuita. In ogni caso, secondo me, prestazione assolutamente positiva della Lazio. Tra emergenze e intoppi squadra da applausi».
