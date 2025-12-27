Udinese Lazio 0-0 LIVE: inizia la ripresa! - Lazio News 24

News
Udinese Lazio 0-0 LIVE: inizia la ripresa!
Udinese Lazio LIVE: la cronaca e diretta del match dei biancocelesti contro i bianconeri
La Lazio vuole fare un balzo importante in classifica affrontando invece l’Udinese che dopo il ko contro la Fiorentina (e le ultime polemiche non vuole lasciare nulla al caso). Segui con noi di LazioNews24 la cronaca dei biancocelesti.
UDINESE-LAZIO: LA CRONACA DEL MATCH
Inizio secondo tempo
Fine primo tempo
42′ Ekkelenkamp mette la palla fuori di poco di testa
26′ Zaniolo tenta la conclusione. Palla fuori di pochissimo
8′ Palo di Noslin e Lazio vicino al vantaggio
E’ cominciato il match
