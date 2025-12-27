 Udinese Lazio 0-0 LIVE: inizia la ripresa! - Lazio News 24
Udinese Lazio 0-0 LIVE: inizia la ripresa!

Published

4 minuti ago

on

By

Sarri
As Roma 30/10/2023 - campionato di calcio serie A / Lazio-Fiorentina / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Udinese Lazio LIVE: la cronaca e diretta del match dei biancocelesti contro i bianconeri

La Lazio vuole fare un balzo importante in classifica affrontando invece l’Udinese che dopo il ko contro la Fiorentina (e le ultime polemiche non vuole lasciare nulla al caso). Segui con noi di LazioNews24 la cronaca dei biancocelesti.

UDINESE-LAZIO: LA CRONACA DEL MATCH

Inizio secondo tempo

Fine primo tempo

42′ Ekkelenkamp mette la palla fuori di poco di testa

26′ Zaniolo tenta la conclusione. Palla fuori di pochissimo

8′ Palo di Noslin e Lazio vicino al vantaggio

E’ cominciato il match

