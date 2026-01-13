Toth Lazio, sfuma il centrocampista! E' ad un passo dal Bournemouth: i dettagli - Lazio News 24

Toth Lazio, il centrocampista del Ferencvaros si avvicina al club inglese: stabilito il costo del cartellino. I dettagli

Il mercato internazionale regala un colpo di scena che vede protagonista la Premier League e una delle giovani stelle più brillanti del calcio est-europeo. Alex Toth, centrocampista talentuoso del Ferencvaros, è ormai a un passo dal vestire la maglia del Bournemouth. L’operazione, che si avvia verso la conclusione definitiva, rappresenta un investimento massiccio per le “Cherries”, pronte a sborsare una cifra vicina ai 15 milioni di euro.

La notizia è stata lanciata dall’esperto di mercato Nicolò Schira su X, il quale ha rivelato i dettagli di un’operazione lampo che ha bruciato la concorrenza internazionale. Per il gioiello ungherese è pronto un contratto a lungo termine: un quinquennale con uno stipendio che si aggirerà intorno ai 2 milioni di euro a stagione.

Il colpaccio Alex Toth: sorpasso decisivo alla Lazio

Non è un segreto che il nome di Alex Toth fosse finito con insistenza sul taccuino dei direttori sportivi di mezza Europa. In Italia, era stata soprattutto la Lazio a muovere passi concreti per assicurarsi le prestazioni del classe 2005. Il club capitolino vedeva nel giovane magiaro il tassello ideale per dare dinamismo e qualità alla mediana, ma l’affondo degli inglesi ha cambiato le carte in tavola.

LEGGI ANCHE: Cancellieri Brentford, c’è l’accordo con il giocatore della Lazio: respinta la prima offerta

