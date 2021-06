Torreira Lazio, il ds Tare smentisce la trattativa: ma con l'Arsenal...

Il ds Igli Tare avrebbe smentito la trattativa per portare Lucas Torreira alla Lazio: tuttavia, proseguono i contatti con l’Arsenal

La Lazio è ancora a lavoro per regalare a Maurizio Sarri un rinforzo importante a centrocampo. Da alcuni giorni, l’obiettivo numero uno della società biancoceleste sembra essere Lucas Torreira, ex giocatore della Sampdoria: tuttavia, secondo quanto riportato da La Repubblica, il ds Igli Tare avrebbe smentito la trattativa.

La possibilità di vedere l’uruguayano con l’Aquila sul petto, però, non è svanita del tutto: infatti, in questi giorni proseguono i contatti della Lazio con l’Arsenal, società proprietaria del giocatore. I Gunners sono molto interessati a Joaquin Correa e continuano a corteggiarlo per portarlo a Londra. Il centrocampista classe ’96 potrebbe rientrare nella trattativa per il Tucu.