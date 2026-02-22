Torino Lazio, i tifosi granata chiudono la curva in vista del match? Cosa filtra

Torino Lazio, la Curva Maratona propone un’iniziativa in risposta ai risultati deludenti della squadra in vista del match contro i capitolini

Sembrano sempre più distanti e inconciliabili i lembi della ferita che intercorre tra la tifoseria del Torino e la società granata. La contestazione dei gruppi organizzati (e non solo) verso il club di Via Viotti prosegue da tempo e continua a cambiare volto e modo di pronunciarsi. L’ultima iniziativa in tal senso l’hanno presentata gli stessi tifosi della Curva Maratona (il cuore pulsante dei sostenitori granata) tramite un comunicato apparso sulle pagine social degli stessi gruppi. Il tutto subito dopo la sconfitta maturata oggi contro il Genoa.

In occasione della prossima partita di campionato con la Lazio, in programma domenica 1° marzo a Torino, la Curva resterà ancora una volta vuota per protesta. Ma non è tutto: allo «spettacolo grottesco» del campo, gli ultras rispondono organizzando un torneo di calcio a 5. «ll calcio vero si gioca fuori» si legge a tal fine nel messaggio.

La sfida è pianificata per le ore 12:00 proprio fuori dalla stessa Curva. Come facilmente intuibile si tratta di un atto simbolico per rivendicare – stando sempre al comunicato – sudore e passione contro il calcio moderno, e le scialbe prestazioni offerte dal Torino di oggi (e la sua società). Segue la nota nella sua interezza, ecco i contorni circa l’iniziativa prevista per Torino Lazio:

COMUNICATO VERSO TORINO LAZIO – «IL CALCIO VERO SI GIOCA FUORI. NESSUNO STIPENDIO MILIONARIO, NIENTE TV, SOLO SUDORE E PASSIONE! IL TORO È QUESTO. Vista la passione con cui il presidente e i giocatori difendono questi colori, abbiamo deciso di alzare noi il livello. Mentre dentro va in scena il solito spettacolo grottesco e vergognoso, domenica 1/03/26 dalle ore 12:00 organizziamo un torneo sotto la Maratona. Si corre, si lotta, si suda. Questo è ciò che amiamo e abbiamo sempre chiesto a chiunque indossasse la maglia granata. Dentro il circo, fuori la partita vera. TORNEO CALCIO A 5, ISCRIZIONI APERTE FINO A VENERDÌ (Segue numero di telefono, ndr)».