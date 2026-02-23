News
Torino Lazio, Sarri spera di recuperare Bašić! In trasferta sarà una prova tosta
Torino Lazio, si accosta l’impegno fuori casa per i biancocelesti! Il tecnico Sarri confida nel recupero di Toma Bašić: le ultime
Maurizio Sarri sta preparando la sfida contro il Torino con la speranza di poter contare su Toma Basic. Il centrocampista biancoceleste è fermo da oltre un mese a causa di un fastidio al tendine di un adduttore, un problema che si è aggravato dopo la partita contro la Fiorentina. Nonostante il dolore, Basic ha continuato a cercare di rimanere disponibile per la squadra, sottoponendosi a infiltrazioni per alleviare il fastidio, come riportato nell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.
Ultimissime Lazio LIVE: Maldini e Ratkov non incidono come sperato, la svolta è lontana
La doppia utilità di Basic
Sarri ha spiegato che il recupero di Basic sarebbe particolarmente utile per la Lazio, visto che il centrocampista potrebbe ricoprire due ruoli fondamentali. Innanzitutto, potrebbe agire come mezzala destra, un ruolo che al momento è scoperto nella formazione biancoceleste. Inoltre, Basic sarebbe un’ottima alternativa a Cataldi, pronto a subentrare come vice del mediano titolare. La sua presenza aumenterebbe la profondità della squadra e offrirebbe più soluzioni tattiche a Sarri.
News
Infortunio Rovella, operazione in corso per il giocatore della Lazio: stagione finita
Infortunio Rovella, il centrocampista centrale di Maurizio Sarri ha chiuso in anticipo questa stagione a causa del grave infortunio alla...
Lazio tra infortuni e la mala sorte. Una media di 6 indisponibili a gara
La Lazio di Maurizio Sarri non convince sul piano del gioco anche a causa dei tanti infortuni che hanno colpito...
La Lazio rischia di far registrare il record negativo dell’era Lotito: nelle ultime 14 solo 3 vittorie
La Lazio di Maurizio Sarri, impoverita nella sessione invernale di calciomercato, rischia di chiudere un campionato disastroso. I numeri La...