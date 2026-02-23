Torino Lazio, Sarri spera di recuperare Bašić! In trasferta sarà una prova tosta

Torino Lazio, si accosta l’impegno fuori casa per i biancocelesti! Il tecnico Sarri confida nel recupero di Toma Bašić: le ultime

Maurizio Sarri sta preparando la sfida contro il Torino con la speranza di poter contare su Toma Basic. Il centrocampista biancoceleste è fermo da oltre un mese a causa di un fastidio al tendine di un adduttore, un problema che si è aggravato dopo la partita contro la Fiorentina. Nonostante il dolore, Basic ha continuato a cercare di rimanere disponibile per la squadra, sottoponendosi a infiltrazioni per alleviare il fastidio, come riportato nell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

La doppia utilità di Basic

Sarri ha spiegato che il recupero di Basic sarebbe particolarmente utile per la Lazio, visto che il centrocampista potrebbe ricoprire due ruoli fondamentali. Innanzitutto, potrebbe agire come mezzala destra, un ruolo che al momento è scoperto nella formazione biancoceleste. Inoltre, Basic sarebbe un’ottima alternativa a Cataldi, pronto a subentrare come vice del mediano titolare. La sua presenza aumenterebbe la profondità della squadra e offrirebbe più soluzioni tattiche a Sarri.