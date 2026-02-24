Torino Lazio, lavoro intenso per i granata, D’Aversa prepara il ritorno in Serie A con grande cura

Torino Lazio, i granata si preparano per la delicata sfida contro la squadra di Sarri con un nuovo allenamento: tutti gli aggiornamenti

Il Torino è tornato in campo oggi dopo un giorno di riposo, preparando la ventisettesima giornata di campionato che lo vedrà affrontare la Lazio all’Olimpico Grande Torino, domenica 27 febbraio alle 18. La squadra si è ritrovata al Filadelfia per una seduta di allenamento sotto la guida di Roberto D’Aversa, che dovrà rimettere in carreggiata i granata dopo le due sconfitte consecutive contro Bologna e Genoa. La sfida con la Lazio rappresenta un’importante occasione per tornare alla vittoria e allontanarsi dalla zona più calda della classifica.

Torino Lazio, recuperi e assenze: problemi per Adams, Ilkhan squalificato

D’Aversa avrà a disposizione una rosa che sta lentamente ritrovando alcuni pezzi fondamentali. Dopo aver perso diversi titolari nelle ultime settimane, il i granata hanno recuperato Rafel Obrador, che, nella sfida contro il Genoa, ha giocato come esterno sinistro per 83 minuti, dimostrando un buon rendimento. Tuttavia, non sarà disponibile Che Adams, che sta lavorando a parte per superare un infortunio al muscolo soleo della gamba destra. La sua presenza contro la Lazio è altamente improbabile, e D’Aversa dovrà scegliere tra Zapata, Simeone, Kulenovic e Njie per l’attacco.

Inoltre, Emirhan Ilkhan sarà assente per la squalifica a seguito del cartellino rosso diretto ricevuto per un fallo su Lorenzo Colombo. Il centrocampista turco dovrà saltare il match contro la Lazio.

Torino Lazio, l’importanza della gara contro la Lazio

Dopo una fase di stagione molto difficile, il Torino sta cercando di risalire e riprendersi dalle due sconfitte recenti. La partita contro la Lazio potrebbe rappresentare un momento decisivo per D’Aversa e i suoi uomini, che non possono permettersi di perdere punti, soprattutto in casa, dove hanno bisogno di riscatto. Con una rosa in crescita, il Torino dovrà sfruttare la voglia di riscatto e la solidità difensiva per fronteggiare una Lazio in ottima forma.