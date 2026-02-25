Torino Lazio, D’Aversa subentra a Baroni con la missione salvezza: pronto un ritiro?

Torino Lazio, granata alla ricerca di un cambio di rotta sotto la guida di D’Aversa! Possibile ritiro in vista della sfida contro i biancocelesti

Il Torino si trova in un momento di grande difficoltà. Dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro il Genoa, la dirigenza granata ha deciso di esonerare Marco Baroni, il cui lavoro non ha dato i frutti sperati in termini di risultati. La classifica preoccupante e una serie di risultati deludenti hanno reso inevitabile il cambio. Ora, al timone della squadra c’è Roberto D’Aversa, che ha firmato un contratto fino al termine della stagione.

Calciomercato Lazio LIVE: le ultime su Pellegrini, Tavares e Diogo Leite

Torino Lazio, D’Aversa alla guida del Torino: la sfida contro la Lazio come primo banco di prova

Il nuovo allenatore dovrà affrontare subito una partita complicata, con il Torino che affronterà la Lazio nella prossima giornata di campionato. D’Aversa arriva al Torino con l’obiettivo di risollevare la squadra e metterla al riparo dalla retrocessione. L’allenatore, che ha già esperienza in Serie A, dovrà trovare la chiave giusta per riportare serenità e prestazioni positive alla squadra. La sfida contro la Lazio sarà un test fondamentale per capire la reazione del gruppo e per vedere i primi effetti del cambiamento.

Torino Lazio, la minaccia di ritiro e il futuro di D’Aversa

Prima dell’esonero di Baroni, come riportato da Toro News, la società aveva preso in considerazione l’idea di un ritiro istantaneo in caso di ulteriore risultato negativo a Marassi. Con l’arrivo di D’Aversa, la situazione cambia, e ora sarà compito del nuovo allenatore gestire l’ambiente e decidere come affrontare al meglio la situazione. I prossimi giorni saranno cruciali per stabilire l’atteggiamento della squadra e capire se il Torino riuscirà a rimanere il passo per salvarsi nel corso del resto della stagione.