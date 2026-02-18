Torino Lazio, tegola per Baroni in vista del match contro il suo passato: i granata perdono pezzi

Torino Lazio, Baroni perde un titolare per infortunio in vista della sfida contro i capitolini! Tutti gli aggiornamenti in vista del match contro i piemontesi

Brutte notizie per il Torino e per l’ex tecnico biancoceleste Marco Baroni, in vista del confronto contro la sua ex squadra in programma tra due settimane. L’allenatore dovrà rinunciare a Ché Adams, attaccante scozzese classe 1996, fermato da un problema muscolare che lo costringerà ai box nelle prossime settimane.

Gli esami strumentali hanno confermato un infortunio che richiederà circa venti giorni di stop. Un’assenza pesante per l’allenatore del Toro, che perde una delle sue principali soluzioni offensive in vista dei prossimi impegni di campionato. Adams ha già avviato l’iter riabilitativo con lo staff medico del club, ma i tempi di recupero non gli consentiranno di essere disponibile per la gara contro la Lazio, in programma il prossimo 1° marzo.

Calciomercato Lazio LIVE: permane l’interesse per Gomez!

Torino Lazio, cosa filtra in vista della partita contro i biancocelesti

Il forfait dell’attaccante rappresenta un problema non solo in termini di gol, ma anche per il lavoro di raccordo e profondità che garantisce nel sistema offensivo granata. Baroni sarà dunque chiamato a rivedere le proprie scelte tattiche per sopperire all’assenza del centravanti, valutando alternative interne come Simeone e Zapata per mantenere equilibrio e incisività.

Di seguito il comunicato ufficiale diramato dal club grananta:

«Il Torino Football Club comunica che il calciatore Ché Adams è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato un interessamento distrattivo parziale del muscolo soleo della gamba destra».