Tifosi Lazio, l’Olimpico rimane vuoto contro l’Atalanta: il clima attorno ai capitolini non si alleggerisce

Tifosi Lazio, ancora protesta dei tifosi biancocelesti che non prendono parte alla sfida dell’Olimpico: la situazione aggiornata

L’Olimpico spettrale è diventato l’immagine simbolo del momento che vive la Lazio. Anche contro l’Atalanta, così come già accaduto nella gara con il Genoa, lo stadio ha fatto registrare un clima surreale, segnato dalla protesta dei tifosi biancocelesti.

Tifosi Lazio, il peso dell’assenza sugli spalti

L’assenza del pubblico si è fatta sentire. A fine partita lo ha sottolineato Adam Marusic, esterno montenegrino tra i più esperti della rosa, e lo ha ribadito anche Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste.

La mancanza della spinta della Curva, come confermato dal Corriere dello Sport, ha inciso soprattutto in una gara giocata sull’equilibrio. In partite di questo tipo, l’energia che scende dagli spalti può rappresentare un fattore decisivo. Il silenzio dell’Olimpico, invece, ha amplificato ogni errore e ogni difficoltà.

Ultimissime Lazio LIVE: le conferenze di Sarri e Marusic

Tifosi Lazio, stagione tra alti e bassi

La stagione della squadra capitolina è stata finora caratterizzata da risultati alterni. In questo contesto, la contestazione assume un peso ancora maggiore. L’assenza dei tifosi, infatti, fa più rumore di uno stadio pieno e rappresenta un segnale forte nei confronti della società.

La sfida contro l’Atalanta, valida per la semifinale di Coppa Italia, sarà un altro snodo cruciale. Una partita decisiva per le ambizioni europee dei biancocelesti, che non possono permettersi distrazioni né ulteriori tensioni ambientali in un momento così delicato.