Taylor, il colpo di gennaio ha già convinto Sarri! I dati sul classe ’02 olandese

Taylor si è preso subito il posto da titolare fisso con 605 minuti, gol pesanti e numeri da top europeo tra i centrocampisti under 23: i dati

C’è un volto nuovo che ha già cambiato gli equilibri della Lazio. Si tratta di Kenneth Taylor, centrocampista olandese classe 2002 acquistato dall’Ajax per 15 milioni di euro più 2 di bonus e il 15% sulla futura rivendita. Un’operazione condivisa pienamente tra società e Maurizio Sarri, che fin da subito lo ha inserito stabilmente nell’undici titolare.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’attaccante rappresenta un’eccezione nelle abitudini del tecnico biancoceleste. Mai Sarri aveva schierato un nuovo acquisto a sole quarantotto ore dal suo arrivo. L’olandese ha infranto questa consuetudine a Verona, contribuendo al recupero del pallone che ha portato al gol vittoria.

Taylor, impatto immediato e qualità ritrovata

Finora Taylor ha disputato tutte le partite, accumulando 605 minuti in campo. Ha già segnato contro il Genoa e realizzato il rigore decisivo contro il Bologna, oltre a garantire qualità e dinamismo in mezzo al campo. La sua presenza ha compensato anche l’uscita di Matteo Guendouzi, offrendo intensità e capacità di inserimento.

I numeri certificano la sua crescita: insieme a Jude Bellingham, Florian Wirtz, Jamal Musiala e Xavi Simons, è l’unico centrocampista nato dopo il 1° gennaio 2002 ad aver superato quota 20 tra gol e assist dal 2021 a oggi.

Taylor sarà l’erede tecnico dopo Luis Alberto?

Sarri ne apprezza soprattutto il palleggio e la visione di gioco, caratteristiche che alla Lazio mancavano dalla partenza di Luis Alberto. Taylor sta correndo più che in passato, adattandosi rapidamente ai ritmi del campionato italiano.

Strappato alla concorrenza di Roma, Napoli e Fenerbahçe, l’olandese si è già imposto come punto fermo della nuova Lazio. Un investimento che, per rendimento e prospettive, sta ripagando le attese.