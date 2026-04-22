Taylor nel pre partita: «La Lazio sta bene nell’ultimo periodo! Sarà una bella partita contro una squadra…»

Kenneth Taylor, centrocampista della Lazio, ha parlato nel pre partita della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta

Kenneth Taylor, centrocampista della Lazio, ha parlato nel pre partita della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta. Le sue parole rilasciate a Italia 1:

Ecco la trascrizione completa dell’intervista a Morten Hjulmand, suddivisa per aree tematiche, basata sulle sue dichiarazioni:

IMPORTANZA PARTITA – «Sì, penso che oggi sarà una partita molto importante per noi, proprio perché credo che quando puoi giocare per vincere dei trofei sia la cosa migliore nel calcio».

MOMENTO LAZIO – «La Lazio nell’ultimo periodo è migliorata tantissimo, quindi questa sera sarà una bella partita».

STATO DI FORMA – «Sì, penso che siamo in un buon momento, siamo fiduciosi, abbiamo giocato bene nelle ultime partite, anche con la Fiorentina. Spero che continueremo così oggi, è una partita molto importante, faremo del nostro meglio e vedremo alla fine come andrà. Siamo fiduciosi».

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