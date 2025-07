Tavares grande esterno, ma deve migliorare su una cosa! Ecco cosa ha detto un grande ex - Lazio News 24

Tavares tra pregi e difetti. Ecco le parole di Pancaro sul suo percorso alla Lazio. Le dichiarazioni

Nel panorama del Calciomercato Lazio, le parole di Giuseppe “Beppe” Pancaro, storico ex difensore e bandiera biancoceleste, offrono uno sguardo chiaro sulle difficoltà che la squadra di Maurizio Sarri dovrà affrontare quest’anno. Intervenuto ai microfoni di Daniele Bartocci durante la Bilboa Bobo Summer Cup – Padel Tour 2025 a Cervia, Pancaro ha commentato in modo schietto il blocco del mercato imposto alla Lazio, sottolineandone le conseguenze sulla stagione.

Secondo Pancaro, la Lazio parte con un netto svantaggio a causa della restrizione sul mercato estivo. «La società biancoceleste deve fare i conti con un handicap pesante, non potendo rinforzare la rosa con nuovi acquisti», ha spiegato. Questo limite rende essenziale per la Lazio cominciare bene il campionato e raccogliere punti preziosi fin da subito. Pancaro ha sottolineato come la speranza sia che a gennaio, durante la sessione invernale di calciomercato, la squadra possa finalmente intervenire per colmare eventuali lacune.

Nel suo intervento, Pancaro ha anche parlato dei singoli giocatori. Su Nuno Tavares, il terzino esterno, ha evidenziato le sue qualità offensive ma ha indicato la necessità di migliorare la disciplina difensiva. «Tavares è forte in fase offensiva, ma deve lavorare per essere più attento in difesa», ha affermato, ricordando che in un sistema come quello di Sarri l’equilibrio è fondamentale.

Riguardo a Ciro Immobile, Pancaro si è mostrato più prudente. Ha riconosciuto l’importanza del capitano della Lazio, autore di numerosi gol negli ultimi anni, ma ha anche ammesso che il futuro dell’attaccante in Nazionale resta incerto. «Immobile ha fatto molto bene alla Lazio, ma bisognerà vedere come si adatterà al Bologna e se riuscirà a ritrovare spazio con l’Italia», ha detto.

Infine, Pancaro ha espresso dubbi sulle ambizioni immediate della Lazio in campionato: «Non sono sicuro che la Lazio possa già puntare alla Champions League in questa stagione», ha commentato, evidenziando le difficoltà legate soprattutto al blocco del mercato.

In sintesi, il Calciomercato Lazio rimane un tema caldo, con una squadra chiamata a dimostrare sul campo di poter superare i limiti imposti dalle difficoltà burocratiche e sportive.