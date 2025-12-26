Tavares Lazio, cessione vicina? L’Al-Ittihad di Conceicao forte sul giocatore. Ecco cosa manca per concretizzare l’addio del terzino portoghese

Tavares Lazio, cessione vicina? L’Al-Ittihad di Conceicao forte sul giocatore e spinge sull’ingaggio. Ecco cosa manca per il suo addio

Giorni di festa, ma non di pausa a Formello. In casa Lazio si continua a lavorare in vista del mercato di gennaio e tra i nomi che potrebbero lasciare la Capitale c’è quello di Nuno Tavares, terzino portoghese arrivato in estate e oggi sempre più al centro di voci di mercato.

Sul laterale biancoceleste è forte l’interesse dell’Al-Ittihad, allenato da Sergio Conceicao, che già lo aveva cercato nella passata stagione quando sedeva sulla panchina del Milan. Un ritorno di fiamma che ora sembra essersi trasformato in qualcosa di più concreto.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul proprio canale YouTube, al momento sarebbe in corso una trattativa diretta tra il calciatore e il club saudita. Il nodo principale riguarda l’ingaggio: la prima proposta economica non avrebbe soddisfatto Nuno Tavares, che chiederebbe uno stipendio compreso tra i 7 e gli 8 milioni di euro netti a stagione, più bonus. Una distanza ancora da colmare, che rende la trattativa aperta ma non ancora definita.

Per quanto riguarda i rapporti tra club, al momento non risultano contatti ufficiali. La Lazio resta in attesa di ricevere una proposta formale dall’Al-Ittihad prima di valutare eventuali scenari in uscita. La situazione è in evoluzione, ma il futuro di Nuno Tavares potrebbe presto spostarsi lontano da Roma, con l’Arabia Saudita pronta a tornare protagonista anche nel mercato invernale.

