Tavares Lazio, accordo RAGGIUNTO: nel weekend le VISITE MEDICHE. Risolti gli ultimi dettagli con l’entourage del giocatore

Come riportato da Fabrizio Romano, la Lazio ha risolto gli ultimi dettagli con l’entourage di Nuno Tavares, il quale firmerà un contratto fino al 2029. Il giocatore sarà a Roma nel weekend per sostenere le visite mediche e per la firma.

L’accordo con l’Arsenal è stato chiuso sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 9 milioni di euro più ina percentuale sulla futura rivendita.