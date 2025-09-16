Tavares, la Lazio si aspetta di più. Ecco cosa pretende Maurizio Sarri da lui - Lazio News 24

Lazio, Sarri pungola Tavares: «Può e deve dare di più». La situazione attuale

In casa Lazio è tempo di riflessioni e crescita individuale. Alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, l’allenatore biancoceleste Maurizio Sarri ha parlato con grande chiarezza di uno dei nuovi volti della rosa: Nuno Tavares. Il tecnico toscano non ha usato giri di parole per descrivere il momento dell’esterno portoghese, evidenziando pregi, ma soprattutto margini di miglioramento, soprattutto nella fase difensiva.

Tavares, arrivato alla Lazio con grandi aspettative e con un profilo atletico notevole, non ha ancora convinto del tutto il suo allenatore. In conferenza stampa, Sarri ha sottolineato come il calciatore debba ancora imparare ad applicarsi con maggiore disciplina tattica e attenzione nella fase di non possesso. «Un giocatore con quella gamba non può permettersi di difendere così poco», ha fatto capire l’allenatore. L’accusa non è tanto tecnica, quanto legata alla mentalità e all’approccio in campo.

Tavares sotto osservazione: la Lazio aspetta un salto di qualità

Il numero 3 biancoceleste ha impressionato per spinta e capacità di corsa, ma allo stesso tempo ha lasciato perplessi per la poca efficacia difensiva. Sarri non vuole che Tavares si senta troppo sicuro del posto: al contrario, intende tenerlo «sulle spine», come ha spiegato durante l’incontro con i giornalisti. L’idea è quella di stimolarlo continuamente, per far emergere tutte le potenzialità che il ragazzo ha, ma che finora sono emerse solo a tratti.

Il messaggio è chiaro: alla Lazio non basta un Tavares brillante solo in fase offensiva. Serve equilibrio, e questo passa inevitabilmente anche dalla disponibilità al sacrificio difensivo. Sarri ha ribadito che, se il portoghese non dimostrerà crescita e attenzione nelle prossime uscite, sarà pronto a sostituirlo, anche presto, nel corso della partita. La Lazio, infatti, ha bisogno di solidità dietro, specialmente in un avvio di stagione con alti e bassi.

Fiducia nel talento, ma serve una svolta

Il talento di Tavares non è in discussione. La Lazio lo ha voluto proprio per dare un’alternativa forte sulla fascia sinistra. Ma ora è il momento di passare dalle promesse ai fatti. La stagione è appena iniziata, e Sarri sa bene che solo chi dimostra continuità e concentrazione avrà spazio. Tavares è avvisato: per conquistare la Lazio serve molto di più.