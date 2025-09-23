News
Tavares, altro che effetto Sarri! Le statistiche dicono che fa peggio sia davanti sia dietro
Tavares, altro che effetto Sarri! Le statistiche dicono che fa peggio sia davanti sia dietro. Momento buio per l’esterno portoghese
Un potenziale campione intrappolato in un’involuzione tecnica e psicologica. La crisi di Nuno Tavares è uno dei nodi più complessi da sciogliere per la Lazio di Maurizio Sarri. Il paradosso è racchiuso nelle stesse parole del tecnico, che a inizio stagione lo aveva definito con una promessa tanto ambiziosa quanto, ad oggi, disattesa: “Se migliora nella fase difensiva diventa uno dei terzini più forti al mondo”. Quella speranza si è trasformata in una cocente delusione.
Le prestazioni del portoghese non solo non sono migliorate, ma sono precipitate. Come riporta il Corriere della Sera, i numeri certificano un crollo su tutta la linea. Nel tentativo di applicarsi ai dettami difensivi di Sarri, Tavares ha smarrito la sua arma migliore: la spinta offensiva. La precisione dei suoi passaggi è crollata dall’87% al 77% e gli assist, che lo scorso anno erano il suo marchio di fabbrica, sono completamente scomparsi.
La beffa, però, è che questo sacrificio in attacco non ha prodotto benefici in difesa. Anzi, anche le sue statistiche difensive sono peggiorate: è passato da 1.60 intercettazioni a partita a un misero 1.07. Un giocatore in totale confusione, che nel tentativo di correggere i propri difetti ha finito per annullare anche i suoi pregi.
La pazienza di Sarri sembra ora giunta al limite. Come scrive la Gazzetta dello Sport, il tecnico è sempre più orientato a cambiare le gerarchie sulla fascia sinistra. L’idea è quella di promuovere Luca Pellegrini a titolare nelle prossime, delicate sfide. Un sorpasso che sembra ormai inevitabile, con Tavares chiamato a ritrovarsi in fretta per non trasformare la sua promettente avventura alla Lazio in un fallimento.