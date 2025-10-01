Tavares, dove bisogna migliorare per trascinare la Lazio? La situazione spiegata da un grande ex - Lazio News 24

Oddi su Tavares: «Ha talento, ma deve capire l’importanza della fase difensiva per diventare un grande»

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l’ex difensore biancoceleste Giancarlo Oddi ha analizzato la situazione della Lazio dopo la vittoria contro il Genoa, soffermandosi in particolare su alcuni singoli, tra cui Nuno Tavares, uno dei profili più discussi di questa prima parte di stagione.

Secondo Oddi, la Lazio ha dato un segnale forte nel momento in cui serviva maggiore compattezza: «Per come è cambiata la squadra, anche a causa dell’emergenza infortuni, è arrivata una risposta importante. C’è stato un approccio corretto alla gara, e questo dimostra che l’allenatore ha il controllo del gruppo. I giocatori hanno saputo adattarsi anche al cambio di modulo. La squadra è entrata in campo con il giusto atteggiamento e si è visto un buon impatto caratteriale».

Parlando della sfida di Marassi, Oddi ha ammesso le sue perplessità iniziali: «Ero molto scettico dopo la brutta sconfitta nel derby. Una partita del genere, persa male, può lasciare strascichi psicologici. Invece la Lazio ha reagito da squadra vera. Lunedì nessuno ha deluso, tutti hanno dato il massimo. Questo deve rappresentare una spinta in più per il tecnico e per il gruppo».

Il passaggio più interessante dell’intervento di Oddi ha riguardato Nuno Tavares, il laterale portoghese arrivato in estate e finora al centro di critiche e discussioni. «Tavares, quando parte palla al piede, mi piace molto. Ha grande gamba e qualità offensive, si vede che ha potenziale. Ma se vuole davvero diventare un grande calciatore, deve capire che nel calcio moderno la fase difensiva è fondamentale. Non basta attaccare: un esterno deve saper coprire, deve saper leggere le situazioni. Se fa questo passo, può fare una carriera importante».

Tavares è uno dei profili che dividono tifosi e critica, con alcuni che ne elogiano le doti tecniche e altri che ne mettono in discussione la mentalità e la capacità di sacrificio. Oddi, con la sua esperienza, invita alla pazienza, ma anche alla responsabilizzazione del giocatore.

La Lazio, in questa fase, ha bisogno che anche elementi come Tavares facciano il salto di qualità mentale e tattico. La strada è ancora lunga, ma il talento – secondo Oddi – non manca.