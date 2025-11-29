 Tare prima di Milan Lazio: «La Lazio rimarrà nel mio cuore»
Tare prima di Milan Lazio: «La Lazio rimarrà sempre nel mio cuore, ma tifo Milan stasera. Mike? Sta bene, abbiamo dei patti»

Dia prima di Milan-Lazio: «Dobbiamo fare la gara giusta per vincere. l gol? Mi sta mancando, ma non mi fa stare male»

Fabiani nel pre partita Milan Lazio: «Durante ci siamo incontrati con presidente e mister. Non vogliamo cedere pezzi pregiati. Flaminio? Credo si possa fare»

Milan Lazio, parla Ambrosini: «Stagione difficile, ma Sarri ha trovato equilibrio nonostante gli infortuni»

Pancaro ricorda: «Scudetto del 2000? Un flash: io, Mihajlovic, Stankovic e Conceiçao che ci abbracciamo dopo il fischio finale di Perugia»

Tare prima di Milan Lazio. Il dirigente rossonero ha ricordato il suo amore per i biancocelesti nel pre partita della tredicesima giornata

Intervistato da Sky Sport prima della partita tra Milan e Lazio, Igli Tare, dirigente del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua lunga esperienza con i biancocelesti, il futuro di Maignan e il suo parere su Modric.

SUL SUO PASSATO ALLA LAZIO – «Sono stati quasi due decenni vissuti alla Lazio, anni bellissimi. Porto con me ricordi fantastici, rimarrà sempre una parte del mio cuore. Stasera sono molto emozionato, ma appena inizia la partita tiferò per il Milan».

SUL FUTURO DI MAIGNAN – «Mike sta bene, sta facendo un ottimo campionato. Abbiamo fatto dei patti insieme, senza metterci pressione. C’è serenità e stasera ci concentriamo sulla partita, poi vedremo come si svilupperanno le cose».

SU MODRIC – «Abbiamo analizzato a lungo la scorsa stagione, cercando di portare giocatori di personalità. Il suo impatto è stato devastante, anche per noi. Conoscendolo da vicino non è una sorpresa, gioisce come un bambino e prepara ogni partita in maniera maniacale. Lui ha un’opzione su contratto per un altro anno, ma decideremo insieme e con grande serenità. C’è ancora tempo».

