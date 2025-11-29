 Milan Lazio: segui sintesi, cronaca e live del match
Milan Lazio LIVE 1-0: Var in corso! Espulso Allegri intanto

29 secondi ago

milan lazio rabiot guendouzi

Milan Lazio: segui sintesi, tabellino, cronaca e live del match tredicesima giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle 20.45 al San Siro. Seguila live

Alle 20.45 allo stadio San Siro di Milano c’è Milan Lazio, sfida valida per la tredicesima giornata di Serie A 2025/2026.

Per la squadra di Sarri, dopo il successo in casa contro la Lazio dello scorso turno, si tratta di una trasferta importante per la corsa europea, che potrebbe consentire ai biancocelesti di rimanere in scia a Bologna, Como e Juventus.

Per farlo, fondamentale sarà superare una squadra come il Milan, forte di un secondo posto alle spalle della Roma e con la concreta chance di diventare prima in classifica almeno per una notte.

98′ – Espulso Allegri, Var in corso

92′ – Var in corso per un possibile fallo di mano in area di rigore. Romagnoli colpisce al volo e sbatte sul braccio di Pavlovic!

5 minuti di recupero

89′ – Ricci ammonito

85′ – Doppio cambio Lazio: Tavares e Noslin per Basic e Pellegrini.

84′ – Basic da lontano, Maignan para

82′ – Dentro Ricci per Nkunku nel Milan.

74′ – Rischia grosso Romagnoli in scivolata su Saelemaekers. Solo giallo

70′ – In campo Pedro per Isaksen.

65′ – In campo Loftus-Cheek per Fofana nel Milan.

64′ – Ammonito Gabbia.

62′ – Doppio cambio biancoceleste con Dele-Bashiru e Castellanos per Dia e Vecino.

57′ – Ammonito Pellegrini per proteste.

56′ – Ancora Milan, fuori il tentativo di Fofana di destro.

54′ – GOL DEL MILAN. Leao sul cross di Tomori da destra trova l’inserimento vincente per battere Provedel. 1-0 per i rossoneri.

48′ – Tomori salva su Zaccagni! Cross di Isaksen da destra, Zaccagni si inserisce bene ma sbatte su Tomori che salva. Traiettoria della sfera che però sembrava diretta a lato.

46′ – Si riparte!

Finisce il primo tempo

43′ – Tomori al volo da fuori area, palla fuori di molto.

30′ – Zaccagni impegna ancora Maignan, ma con un destro debole da pochi passi.

25′ – Primo giallo del match per Tomori

2′ – Maignan subito protagonista! Miracolo sul colpo di testa di Gila!

1′ – Partiti! Inizia MIlan Lazio

In attesa del calcio d’inizio

FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana (65′ Loftus-Cheek), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (82′ Ricci), Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupinan, Jashari, Ricci, Loftus-Cheek. All. Allegri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli (85′ Tavares), Pellegrini; Guendouzi, Vecino (62′ Dele-Bashiru), Basic (85′ Noslin); Isaksen (70′ Pedro), Dia (62′ Castellanos), Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Nuno Tavares, Patric, Provstgaard, Belahyane, Pedro, Noslin, Dele-Bashiru, Castellanos. All. Sarri

