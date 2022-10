Tare: «Mentalità vincente? Per costruirla servono tempo e a volte passaggi a vuoto»

Il ds della Lazio, Igli Tare, è intervenuto ai microfoni di DAZN, prima del match contro lo Spezia: le sue parole

PAROLE – «Per creare una squadra con mentalità vincente serve tempo e servono anche questi passaggi a vuoto che ti insegnano cosa vuol dire giocare a certi livelli e l’attenzione giusta per giocare certe partite. Anche negli anni passati nel 2017 e nel 2019 non siamo andati in Champions League perché abbiamo sottovalutato certe partite e ora serve fare tesoro di questa esperienza e andare avanti».