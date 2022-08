Tare: «Luis Alberto resta alla Lazio, sul mercato e gli obiettivi...»

Il ds della Lazio, Igli Tare, è intervenuto ai microfoni di Sky, prima del match contro il Bologna: le sue parole

Il ds della Lazio, Igli Tare, prima della gara contro il Bologna è intervenuto ai microfoni di Sky, ecco le sue parole:

PROGETTO – «Quest’annata nasce dallo scorso anno, abbiamo chiarito più volte che abbiamo fatto un progetto lo scorso anno e quest’anno lo abbiamo concluso con ben 8 nuovi acquisti anche se ne erano previsti 6. In un anno abbiamo cambiato 14 giocatori, questo aiuterà l’allenatore a trasmettere i propri concetti».

LUIS ALBERTO – «Luis Alberto non si muoverà da qui a fine mercato, giocherà questa stagione con la Lazio».

MERCATO – «Abbiamo fatto tutte le cose condividendole con Sarri, in caso di qualche uscita sarebbe arrivato un terzino sinistro. Al momento non è così ma anche ora la squadra è competitiva e ne siamo molto contenti. Sarri è soddisfatto del mercato, che è stato condiviso. Siamo una squadra molto giovane ma competitiva. Abbiamo passato l’età media di 3 anni, ci vuole un pò di tempo ma vincere aiuta a vincere. Abbiamo un grande pubblico oggi, meglio di così non poteva iniziare la stagione per noi».

OBIETTIVI – «Io vado in base alle sensazioni avute durante la preparazione, vedo una squadra affamata. Non dobbiamo guardare gli altri ma solo noi stessi inseguendo i nostri obiettivi. Sono molto fiducioso che sarà una grande annata dove la Lazio sarà protagonista».