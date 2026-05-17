News
Formazioni ufficiali Roma Lazio: le scelte degli allenatori
Formazioni ufficiali Roma Lazio: le scelte dei due tecnici per la sfida valida per la 37a giornata del campionato di Serie A 2025/2026
Ci siamo quasi! Sono state rese note le formazioni ufficiali del Derby della Capitale tra la Lazio di Maurizio Sarri e la Roma di Gianpiero Gasperini! Il match è valido per la 37a giornata del campionato di Serie A 2025/2026. Fischio d’inizio alle ore 12:00 sul manto erboso dello Stadio Olimpico. Vi riportiamo di seguito le scelte dei tecnici:
ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, El Aynaoui, Wesley; Cristante; Dybala, Malen. A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Angeliño, Dovbyk, Tsimikas, Soulé, Ziolkowski, Vaz, Ghilardi, El Shaarawy. Allenatore: Gianpiero Gasperini
LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Basic, Rovella, Taylor; Cancellieri, Dia, Noslin. A disposizione: Giacomone, Pannozzo, Lazzari, Pellegrini, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Dele-Bashiru, Cataldi, Maldini, Isaksen, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri.
Calciomercato Lazio LIVE: i rinnovi, Pedro ai saluti e le novità su Gila! Il futuro di Sarri
News
Panchina Lazio, il gelo è sempre più evidente: cosa filtra sul futuro del tecnico biancoceleste
Panchina Lazio, crescono le tensioni a distanza tra tecnico e presidente: il futuro resta sospeso, ma la separazione appare sempre...
Il Napoli accelera i tempi per Sarri: Conte verso l’addio e primi contatti per il ritorno del tecnico toscano
Il futuro di Maurizio Sarri si intreccia con Napoli e Atalanta dopo una stagione biancoceleste piena di tensioni: le ultime...
Romagnoli può partire davvero? L’Al Sadd torna alla carica: pronto un contratto fino al 2029!
Il club qatariota vuole riaprire i colloqui per Romagnoli: sul tavolo una proposta da 6 milioni a stagione per il...