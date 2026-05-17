Formazioni ufficiali Roma Lazio: le scelte degli allenatori

Formazioni ufficiali Roma Lazio: le scelte dei due tecnici per la sfida valida per la 37a giornata del campionato di Serie A 2025/2026

Ci siamo quasi! Sono state rese note le formazioni ufficiali del Derby della Capitale tra la Lazio di Maurizio Sarri e la Roma di Gianpiero Gasperini! Il match è valido per la 37a giornata del campionato di Serie A 2025/2026. Fischio d’inizio alle ore 12:00 sul manto erboso dello Stadio Olimpico. Vi riportiamo di seguito le scelte dei tecnici:

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, El Aynaoui, Wesley; Cristante; Dybala, Malen. A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Angeliño, Dovbyk, Tsimikas, Soulé, Ziolkowski, Vaz, Ghilardi, El Shaarawy. Allenatore: Gianpiero Gasperini

LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Basic, Rovella, Taylor; Cancellieri, Dia, Noslin. A disposizione: Giacomone, Pannozzo, Lazzari, Pellegrini, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Dele-Bashiru, Cataldi, Maldini, Isaksen, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri.

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