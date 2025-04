Suor Paola, è morta la super tifosa della Lazio: aveva 77 anni

Condividi via email

Nella serata di ieri si è spenta tristemente la super tifosa della Lazio Suor Paola, scomparsa all’età di 77 anni dopo aver lottato contro una malattia

Nella serata di ieri è arrivata una notizia che ha destabilizzato l’intero ambiente in casa Lazio, colpito dalla tragica scomparsa della super tifosa Suor Paola.

La religiosa tifosissima della Lazio era diventata famosa per le sue apparizioni nel programma di ‘Quelli che il Calcio‘. Si è spenta all’età di 77 anni presso il convento in via Monti della Farnesina a Roma.