Stramaccioni verso Roma Lazio: «Romagnoli ha bruciato le tappe, mi faceva impazzire. Ha fatto tanti sacrifici per un motivo»

Stramaccioni verso il derby Roma-Lazio ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero. Queste le sue parole su Alessio Romagnoli:

Andrea Stramaccioni, commentatore tecnico di DAZN, ed ex allenatore di Serie A, ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero in vista del derby tra Roma e Lazio. Stramaccioni ha spesso belle parole per Alessio Romagnoli, allenato proprio quando era alla guida dei giallorossi ai tempi degli Allievi.

IL PENSIERO SU ROMAGNOLI – «Alessio ha bruciato le tappe. A qualcuno sembrava leggero fisicamente, ma lo era solo “sulla bilancia”. In campo mi faceva impazzire: qualità nell’impostazione, testa alta, leggeva il gioco con anticipo e in più era mancino, il che spesso rappresenta una rarità. Insomma, un difensore centrale moderno. Alessio era un ragazzo d’oro. Veniva da lontano ma aveva deciso di non stare al pensionato, perciò ha fatto enormi sacrifici, su e giù fra autostrade e Pontina ogni giorno»