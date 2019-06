Strakosha in Grecia con…Felipe Anderson – Video

Vacanze in Grecia per il portiere biancoceleste e l’ex Felipe Anderson

A volte ritornano. Nonostante da un anno Felipe Anderson indossi la maglia del West Ham non ha dimenticato la Lazio e soprattutto i suoi ex compagni. Il brasiliano è rimasto legato in modo indissolubile a Roma e spesso ha seguito i biancocelesti anche dall’Inghilterra. In questo periodo di vacanza poi c’e tempo e spazio per rincontrarsi come testimonia la Instagram stories di Thomas Strokosha. I due infatti si trovano insieme in Grecia, come dire un po’ di nostalgia e magari chissà la speranza di rivedere Felipe un giorno di nuovo con l’aquila sul petto.