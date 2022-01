Impallomeni: «Ho un giudizio positivo del lavoro di Tare, su Sarri...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Stefano Impallomeni, ex calciatore, ha parlato del lavoro di Tare e Sarri alla Lazio: le sue dichiarazioni

Stefano Impallomeni, intervenuto a TMW Radio, si è espresso in questi termini su Tare e Sarri. Le sue parole:

«Non conosco le dinamiche, però posso dire che è una situazione dove c’è nervosismo. Tare è uno dei dirigenti più stimati nel mondo del calcio, ha fatto la differenza negli anni. Ha fatto più bene che male alla Lazio. Con lui la Lazio ha vinto qualcosa. Se la Lazio avesse avuto 5-6 punti in più non si sarebbe parlato di Muriqi o dell’indice di liquidità. Sarri ha una personalità spigolosa, c’è bisogno che le tre figure più importanti del club si siedano a tavolino e tolgano ogni fraintendimento. Sento di tifosi che vorrebbero fuori Tare. Non vedo il motivo».