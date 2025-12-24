Squalifica Basic, arrivata la decisione ufficiale sul ricorso: il calciatore sarà a disposizione contro l’Udinese?

Squalifica Basic, la Lazio sperava nella possibilità di avere il centrocampista a disposizione. Ma il ricorso è stato rigettato. Niente Udinese

La vicenda della squalifica di Basic si conclude con la conferma della punizione inflitta al centrocampista croato della Lazio. Dopo l’espulsione subita contro il Parma, Toma Basic era stato inizialmente fermato per due giornate dal giudice sportivo, una decisione che aveva spinto la società biancoceleste a presentare ricorso nella speranza di ridurre la sanzione. Tuttavia, la Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha respinto il reclamo, confermando la validità della squalifica di Basic e imponendo al giocatore di saltare anche la prossima gara di Serie A contro l’Udinese.

Il tecnico Maurizio Sarri dovrà quindi fare ancora a meno di Basic, come accaduto nell’ultimo match contro la Cremonese, dove la Lazio ha dovuto adattare il centrocampo all’assenza del croato. La perdita di Basic rappresenta un problema non solo sul piano tecnico, vista la capacità del centrocampista di dettare i tempi di gioco e garantire equilibrio alla mediana, ma anche strategico, considerando che la squadra affronta un calendario fitto di impegni sia in campionato sia nelle competizioni europee.

Nel comunicato ufficiale della FIGC si legge chiaramente che «la Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha respinto il reclamo della Lazio, confermando la sanzione della squalifica per due giornate inflitta a Toma Bašić. Il centrocampista biancazzurro era stato espulso in occasione della gara con il Parma dello scorso 13 dicembre, valevole per la 15ª giornata del campionato di Serie A». La decisione ribadisce la fermezza della giustizia sportiva nel mantenere le sanzioni per condotta antisportiva, senza margini di riduzione per i club.

La conferma della squalifica di Basic costringe Sarri a rivedere le proprie scelte tattiche per le prossime partite. L’assenza di Basic evidenzia quanto il suo ruolo sia centrale nella mediana biancoceleste, capace di equilibrare fase difensiva e costruzione offensiva.

In attesa del rientro del croato, previsto dopo la fine della seconda giornata di squalifica, la squadra capitolina dovrà dimostrare di poter reagire senza il suo centrocampista di riferimento. La squalifica di Basic diventa così un tema cruciale per la Lazio nelle prossime settimane, con Sarri chiamato a gestire la rotazione della rosa e a trovare soluzioni efficaci per non perdere terreno in campionato e continuare a competere ad alti livelli.