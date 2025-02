Italia, Spalletti suono la carica: «Voglio il Mondiale. E sulla lotta Scudetto...»

Il ct della Nazionale Luciano Spalletti ha rilasciato delle dichiarazioni sul momento attuale degli Azzurri

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni della FIGC, dove si è soffermato su diversi aspetti legati alla squadra azzurra. L’ex allenatore del Napoli ha poi fatto riferimento anche a quanto sta avvenendo nel nostro campionato, con la lotta Scudetto che si fa sempre più accesa.

OBIETTIVI – «Ho grande fiducia in questo gruppo, è quello che vogliamo portare avanti nei prossimi mesi. Questo è un gruppo con determinate qualità e può avere una crescita importante in futuro, però ci sono tante altre cose che ancora non hanno tirato fuori e che siamo convinti tireranno fuori. Noi siamo all’inizio, alla partenza, ma la vittoria è un punto d’arrivo, non di partenza. Vogliamo andare al Mondiale. La vittoria è sempre la somma di ciò che ti è successo durante un percorso».

SULLA LOTTA SCUDETTO – «Il Napoli sta facendo un campionato eccezionale, io personalmente faccio i complimenti a Conte non solo per i punti e per le vittorie, ma anche per quello che fa vedere la sua squadra. Il Napoli sa quello che vuole, sa stare in campo, mette in atto un piano che i giocatori sanno riconoscere ed è elaborato durante gli allenamenti. Oltre ad Atalanta e Inter il Napoli sarà lì a lottare fino in fondo, e magari con qualche altro passo falso può inserirsi ancora qualche altra squadra».